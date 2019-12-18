الربيعي يطالب بجعل جلسة اليوم علنية لمعرفة الجهات المعرقلة لتمرير قانون الانتخابات

2019/12/18 | 15:08 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- طالب النائب عن تحالف سائرون، علاء الربيعي، اليوم الاربعاء، هيئة رئاسة مجلس النواب بنقل وقائع جلسة اليوم المخصصة لتشريع قانون الانتخابات بشكل علني ومباشر ليتسنى للجميع معرفة الجهات المعرقلة لتمرير هذا القانون.وقال الربيعي في بيان تلقته /SNG/، ان “قانون الانتخابات وصل الى مراحله الاخيرة الا ان اصرار واعتراض بعض الكتل التي تراجعت عن ...

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