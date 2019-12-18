تيار الحكمة يرفض ترشبح السوداني

2019/12/18 | 15:09 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القيادي في تيار الحكمة، أيسر الجادري، الأربعاء عن رفض تياره ترشيح النائب محمد شياع السوداني، ووزير التعليم العالي، قصي السهيل، لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، مبينا أن رفضهم ليس سياسيا […]

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