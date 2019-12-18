المشاط: يجب وضع خطة إقتراضية تناسب عملية توزيع الأراضي الحالية

2019/12/18 | 15:12 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الخبير المالي صادق المشاط، الأربعاء، ضرورة إيلاء الحكومة خطة إقتراضية بالتزامن مع خطة توزيع الأراضي لجميع المواطنين".

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