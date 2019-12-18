تشكيل غرفة عمليات مشتركة لتهدئة الأوضاع وحماية المتظاهرين السلميين

2019/12/18 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الأربعاء (18 كانون الأول 2019) عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع خل...





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