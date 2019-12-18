اغلاق مطار الملكة علياء في الاردن أمام الرحلات الجوية

2019/12/18 | 16:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان- الزمان أغلقت سلطات الطيران المدني المختصة في الأردن ، مطار الملكة علياء الدولي بعمان، وأعلنت تحويل حركة الطيران بجميع رحلاته إلى مطار الملك حسين الدولي بالعقبة.وقال مدير مطار الملك حسين الدولي “ناصر المجالي”، اليوم الأربعاء، في تصريحات لقناة “المملكة” الاردنية : إن سبب تحويل حركة الطيران يعود لانخفاض مدى الرؤية في مطار الملكة […]

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