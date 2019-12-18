الكونغرس الأمريكي يوافق على تحويل 150 مليون دولار لفلسطين

2019/12/18 | 16:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وافق الكونغرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، على تحويل مبلغ 150 مليون دولار، لخزينة فلسطين، واستئناف دعم العديد من المشاريع المدنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي قامت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتجميدها العام الماضي.

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