بالأسماء.. الدفاع تعلن عودة نحو 600 الف من المفسوخة عقودهم للخدمة

2019/12/18 | 16:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الدفاع مجمل ما تم إعادتهم للخدمة لغاية يوم الاربعاء من المفسوخة عقودهم.

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