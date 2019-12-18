فيديو : برشلونة يصل “الكامب نو” استعدادا للكلاسيكو فى حراسة مشددة

2019/12/18 | 16:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ وصل فريق برشلونة الإسبانى فى حراسة مشددة، استعداداً لمواجهة ريال مدريد بالكلاسيكو، المقرر إقامته التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الليجا، على ملعب كامب نو.ويُقيم فريق برشلونة مع ريال مدريد فى نفس الفندق، وفقاً للبرنامج الأمنى المحدد من جانب الشرطة الإسبانية، حرصاً على سلامة اللاعبين.وتحركت حافلة فريق برشلونة من ملعب كامب نو، […]

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