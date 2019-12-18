خلال شهر.. كربلاء تعلن تسويق 1.2 مليون دجاجة إلى الأسواق المحلية

2019/12/18 | 16:16 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية زراعة كربلاء المقدسة ،الأربعاء، تسويق اكثر من 2073 طن من لحوم الدواجن الى الاسواق المحلية بهدف سد حاجة السوق المحلية من اللحوم البيضاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

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