قاسم السلطان يشعل تحدي البيبسي

2019/12/18 | 16:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدى الفنان قاسم السلطان، الشاعر وليد الخشماني من خلال البيبسي، في إشارة إلى رفضه للعنف والقتل.وقبُل الخشماني، تحدي قاسم السلطان ورد بتحدٍ أخر للفنانين الأخوين رعد وميثاق.

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