مساعٍ دولية لمحاصرة الأنشطة المالية لحزب الله اللبناني

2019/12/18 | 16:19 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق تسعى الولايات المتحدة #الأميركية إلى حشد المزيد من الأطراف الدولية من أجل اتخاذ موقف موحد ضدّ حزب الله #اللبناني بهدف تضييق الخناق على أنشطته الدولية ومحاصرة […]

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