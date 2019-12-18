العراق يعلن

2019/12/18 | 16:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقدت لجنة حقوق الانسان، رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان وعدد من المفوضين اجتماعا مع خلية الأزمة لمناقشة الأحداث الاخيرة التي رافقت التظاهرات منها حوادث الاغتيال والخطف والاعتقالات.واكد رئيس لجنة حقوق الانسان ارشد الصالحي ان حق التظاهر مكفول للجميع وضرورة ان يكون هنالك تنسيق ما بين لجنة حقوق الانسان وخلية الازمة والمفوضية العليا لحقوق الانسان والتأكيد على تحديد مكان التظاهر للمتظاهرين السلميين.من جانبه اكد وزير الداخلية رئيس خلية الأزمة على قيام القوات الأمنية بالتزامها بقواعد الاشتباك الدولية في مواجهة المتظاهرين وتم معالجة الأخطاء السابقة منوها الى تشكيل لجان تحقيقية حول الانتهاكات التي حصلت مؤخرا ومنها ما حصل في ساحة الخلاني وساحة الوثبة.واكد على اعتقال القوات الأمنية لثمانية أشخاص شاركوا في هذه الحادثة ومن ضمنهم امراءة وان عمليات الاعتقال تمت وفق مذكرات قبض صادرة من قاضي التحقيق.وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين اللجنة وخلية الأزمة والمفوضية العليا لحقوق الانسان والاتفاق على عقد مؤتمر وطني يضم ممثلي العشائر والمتظاهرين والقوات الأمنية لغرض تهدئة الاوضاع وحماية المتظاهرين السلميين .

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