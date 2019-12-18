بالوثيقة.. صلاح الدين تقرر إعفاء جميع المدراء العامين وفتح باب الترشيح للكفاءات

2019/12/18 | 16:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين

قرر نواب عن محافظة صلاح الدين، والمحافظ عمار جبر خليل، خلال اجتماع لهم اليوم الأربعاء، إعفاء المدراء العامين ومدراء الدوائر كافة من

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