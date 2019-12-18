حديث سياسي عن “أبشع تجربة” انتخابية في العراق: السلطة تجهز لمزيد من التسلط

2019/12/18 | 16:20 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



حذّر النائب عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني مثنى امين، الأربعاء، من تمرير مجلس النواب العراقي لقا...

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