مصدر يكشف لـ(الغد برس) تفاصيل زيارة رئيس اركان الجيش ومدير الاستخبارات العسكرية الى ديالى

2019/12/18 | 16:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ الغد برس:

كشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، عن تفاصيل زيارة رئيس اركان الجيش ومدير الاستخبارات العسكرية الى محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "زيارة رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن عثمان الغانمي ومدير الاستخبارات العسكرية الفريق الركن عد مزهر العلاق، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير يار الله، الى محافظة ديالى، جاءت لمناقشة الاوضاع الامنية في المحافظة بشكل عام، وخاصة الخروق الاخيرة في بعض المناطق".

وبين "كما تم التشديد على ضرورة تكثيف الجهود الامنية والاستخبارية والقضاء على بقايا الارهاب في مناطق المحافظة وتعزيز انتشار القطعات الامنية".

ولفت الى ان "الزيارة انتهت قبل دقائق والطائرات أقلعت من بعقوبة عائدة الى العاصمة بغداد".

يشار الى ان مصدرا كشف اليوم الاربعاء لـ"الغد برس" عن وصول رئيس اركان الجيش العراقي الفريق الاول الركن عثمان الغانمي ومدير الاستخبارات العسكرية الفريق الركن سعد مزهر العلاق ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالامير يارالله، الى محافظة ديالى للاطلاع على الوضع الامني العام وعقد اجتماعات موسعة في مقر قيادة العمليات.

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