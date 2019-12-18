2019/12/18 | 16:20 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاخباريةاكد النائب عن تحالف سائرون، غايب العميري، اليوم الاربعاء، ان الكتل الكبيرة المسيطرة تمنع اي تغيير او تعديل بقانون الانتخابات لانه يعجل نهايتها.وقال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب : الكتل الكبيرة المسيطرة تمنع اي تغيير او تعديل بقانون الانتخابات لانه يعجل نهايتها) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب : الكتل الكبيرة المسيطرة تمنع اي تغيير او تعديل بقانون الانتخابات لانه يعجل نهايتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).