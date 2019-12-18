سائرون: اطراف تحاول عدم تمرير قانون الانتخابات ونطالب بجلسة مباشرة لكشف المعارضين

2019/12/18 | 16:20 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاخباريةاكد النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، اليوم الاربعاء، ان بعض الاطراف السياسية تحاول عدم تمرير قانون انتخابات مجلس النواب، فيما طالب بعقد جلسة مباشرة...

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