متظاهرون :حريق كراج السنك مفتعل وطال امدادات للمعتصمين..(فيديو)

2019/12/18 | 16:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال متظاهرون ان الحريق الذي حدث في كراج السنك فجر اليوم الاربعاء ، مفتعل بواسطة سيارتين، ادعا سائقيها انهم جلبوا مساعدات للمعتصمين و قاموا بإضرام النار بطابقين،فيما نجحت فرق الدفاع المدني بإخماده و ان الخسائر كانت مادية فقط بعد ان طالت"إمدادات المعتصمين" .

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