الدفاع تعلن إعادة اكثر من 59 الف من المفسوخة عقودهم لغاية اليوم

2019/12/18 | 16:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاربعاء، عن إعادة اكثر من 59 الف من المفسوخة عقودهم لغاية اليوم.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "مجمل ما تم إعادتهم للخدمة لغاية يوم الاربعاء الموافق 18 كانون الاول 2019، من المفسوخة عقودهم بلغ 59253".

واضافت انها "مستمرة بإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بإعادة المفسوخة عقودهم إلى الخدمة تباعاً".

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