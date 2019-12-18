بالوثيقة... الادارة المركزية في الحشد تعلن اكتمال الاجراءات الخاصة بالمفسوخة عقودهم

2019/12/18 | 16:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية الادارة المركزية في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، عن اكتمال الاجراءات الادارية بشأن المفسوخة عقودهم وإرسالها الى رئاسة مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "الى المفسوخة عقودهم من منتسبي هيأة الحشد الشعبي نود اعلامكم بأكتمال الإجراءات الإدارية من قبل هيأة الحشد الشعبي مديرية الادارة المركزية و أرسالها الى مكتب رئاسة الوزراء اللجنة ١٠٧ للمصادقة عليها و إكمال اجراءاتها الإدارية والمالية لغرض التحاقكم أسوة بأقرانكم من منتسبي الدفاع و الداخلية".

وبينت "بهذا تكون مديرية الادارة المركزية قد انهت عملها الاداري المكلفة بها بهذا الخصوص".

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