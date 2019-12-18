اكتمال الاجراءات الخاصة بالمفسوخة عقودهم بالحشد الشعبي

2019/12/18 | 16:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الإدارة المركزية في هيئة الحشد الشعبي في بيان، الأربعاء، اكتمال الإجراءات الإدارية الخاصة بعودة المفسوخة عقودهم من منتسبي الهيئة....

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