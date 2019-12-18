كاظم حبيب - هل يعمل رئيس الوزراء بذهنية ديمقراطية أم بعقلية استبدادية سادية

2019/12/18 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب من يتابع خطب وتصريحات رئيس وزراء تصريف الأعمال في العراق يتيقن بأن الرجل قد فقد عقله وفقد كل ذمة وضمير ويعيش في عالمه الذاتي المريض وفقد كل حب للشعب العراقي وللوطن.ففي عهده سقط أكثر من 500 شهيد وأكثر من 21000 جريح وألاف المعتقلين والمعذبين والمطلق سراح جمهرة منهم بعد أخذ تعهدات بعدم المشاركة بالمظاهرات وعدم الحديث عما حصل لهم في المعتقل لدى قوات الأمن أو الميليشيات الطائفية المسلحة كجزء أساسي من......

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