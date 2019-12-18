2019/12/18 | 16:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت تقارير صحفية كتالونية، مؤخراً، بأن نادي برشلونة الإسباني، يعد واحداً من الوجهات المحتملة لنجم تشيلسي، لاعب الوسط الدولي الفرنسي نغولو كانتي.

ولكن صحيفة موندو ديبورتيفو المقربة من النادي الكاتلوني تقول أن برشلونة حسم قراره بخصوص هذا الموضوع، حيث لا يوجد أي نية للتعاقد مع اللاعب.

برشلونة يضم حالياً خيارات عدة في خط الوسط، بالإضافة لعدد من اللاعبين الشبان خريجي أكاديمية لاماسيا، ومن غير المنتظر أن يحاول في الصيف المقبل، التعاقد مع لاعب وسط كبير.

جدير بالذكر أن الوجهات المحتملة التي جرى الحديث عنها، بالإضافة إلى برشلونة، كل من ريال مدريد، وبايرن ميونخ، ويوفنتوس، وباريس سان جيرمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة مقربة تكشف عن قرار برشلونة بشأن ضم كانتي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة مقربة تكشف عن قرار برشلونة بشأن ضم كانتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).