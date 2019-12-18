2019/12/18 | 16:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الإدارة المركزية في هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، عن اكتمال الإجراءات الإدارية الخاصة بعودة المفسوخة عقودهم من منتسبي الهيئة.وفيما يلي نص بيان المديرية: الى المفسوخة عقودهم من منتسبي هيأة الحشد الشعبي نود إعلامكم باكتمال الإجراءات الإدارية من قبل هيأة الحشد الشعبي مديرية الادارة المركزية و إرسالها الى مكتب رئاسة الوزراء اللجنة ١٠٧ للمصادقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..



الإدارة المركزية في هيئة الحشد الشعبي تعلن اكتمال الاجراءات الادارية الخاصة بالمفسوخة عقودهم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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