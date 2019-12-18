"الأونروا" تتسلم 77 مليون دولار

2019/12/18 | 16:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأربعاء، إنها تسلمت 77 مليون دولار من أكثر من 70 دولة وشريكًا، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بفضل جهود دولية مكثفة منذ بداية الأزمة.

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