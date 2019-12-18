العراق يسلم تركيا مجموعة جديدة من أطفال

2019/12/18 | 16:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة الخارجية ، اليوم الأربعاء، عن تسليم دفعة جديدة من أطفال عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى تركيا، أواخر الشهر الجاري.

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