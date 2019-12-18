2019/12/18 | 17:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أكد وزير الهجرة والمهجرين، نوفل بهاء موسى، ان سياسة الحكومة العراقية واضحة وثابتة فيما يخص ملف اعادة طالبي اللجوء من الخارج والتأكيد على اهمية تشجيع العودة الطوعية لطالبي اللجوء في الخارج ورفض العودة القسرية من دول المهجر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الهجرة من جنيف: نرفض إجبار العراقيين على العودة القسرية الى البلاد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الهجرة من جنيف: نرفض إجبار العراقيين على العودة القسرية الى البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).