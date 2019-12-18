الهجرة النيابية تناقش مع سفيرة النرويج اوضاع اللاجئين العراقيين في المملكة

2019/12/18 | 17:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} استضافت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين برئاسة ارعد الدهلكي رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاربعاء، سفير مملكة النروج لدى العراق المقيمة في عمان تونا اليزابيث باكفولد يرافقها القائم باعمال السفارة في بغداد روار هوجسدال، لمناقشة اوضاع اللاجئين العراقيين في مملكة النروج.

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