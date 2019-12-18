محافظ البصرة يصادق على فرز

2019/12/18 | 17:20 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ديوان محافظة البصرة ،الاربعاء، ان المحافظ اسعد العيداني، صادق على خارطة إفرازات توسعات المنطقة الصناعية حمدان المعروفة بأراضي الصبخ والتي ستستخدم في القطاع الصناعي والتجاري.

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