20 سوريا بين شهيد وجريح بتفجير في مبروكة غرب رأس العين

2019/12/18 | 17:22 - المصدر: العهد نيوز

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انفجرت عربة مفخخة في بلدة مبروكة بريف منطقة رأس العين بالحسكة التي تنتشر فيها القوات التركية والجماعات المسلحة المرتبطة بها ما تسبب باستشهاد

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