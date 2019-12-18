قبل يوم الحسم.. سباق سياسي محموم لاختيار “نسخة معدلة” من عبدالمهدي!

2019/12/18 | 17:22 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



عشية نهاية المهلة الدستورية لاختيار رئيس وزراء جديد، خلفاً للمستقيل عادل عبدالمهدي، ورغم طرح الجهات ا...

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