بالوثائق.. 24 نائباً يطالبون ببث مباشر لجلسة إقرار قانون الانتخابات ‏

2019/12/18 | 17:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلن النائب عن تحالف سائرون، جمال فاخر، اليوم الاربعاء، عن جمع تواقيع برلمانية لجعل الجلسات المتعلقة بقانون انتخابات مجلس النواب علنية.وقال فاخر في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إنه "تم جمع تواقيع ٢٤ نائبا والجمع مستمر لتقديم طلب الى رئاسة البرلمان كي تكون جميع الجلسات المتعلقة بقانون انتخابات مجلس النواب علنية وامام وسائل الاعلام".

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