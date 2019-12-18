الايزيديون يلغون الاحتفال بعيد

2019/12/18 | 17:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقرر ابناء الديانة الايزيدية في العراق، الغاء الاحتفال باعياد "ايزي" لهذا العام تظامنا مع التظاهرات التي تشهدها البلاد، فيما قرروا الخروج بمسيرة تضامنية في ساحة التحرير يوم غد الخميس.وذكر عدد من ابناء الديانة لـ"كلكامش" ان "لا احتفالات هذا العام بعيد (ايزي) والذي يمثل أهم الاعياد لدى ابناء الديانة"، مبينين ان "مسيرة تضامنية سيقيمها ابناء الديانة في ساحة التحرير يوم غد الخميس تضامنا مع التظاهرات التي يشهدها العراق".ويسبق هذا العيد صوم لمدة ثلاثة أيام يسمى (صوم ايزي) وفيه يمتنع الايزديين عن الأكل من الصباح وحتى المساء، ثم يأتي العيد حيث تقام الأفراح وتتبادل الزيارات لتقديم التهاني بهذه المناسبة.

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