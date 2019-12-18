خلاطي لـ(دجلة): الخلافات حول قانون الانتخابات الجديد مازالت قائمة

2019/12/18 | 17:22 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن الحكمة حسن خلاطي ،اليوم الاربعاء، ان الخلافات حول قانون الانتخابات الجديد مازالت قائمة.وبين الخلاطي في حديثه لدجلة، انه لم يتم التوصل لاي اتفاق حول الصيغة...

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