صور مسربة جديدة للهاتف Galaxy Note 10 Lite، وتؤكد لنا قدومه مع شاشة مسطحة

2019/12/18 | 17:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حصلنا اليوم على صور رسمية مسربة جديدة، ولكن هذه المرة تخص الهاتف Galaxy Note 10 Lite القادم من سامسونج.



هذه الصور المسربة الجديدة تؤكد لنا أن هذا الهاتف سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان على الأقل تشمل الأحمر والأزرق المتدرج والأسود، وتؤكد لنا كذلك أن الهاتف Galaxy Note 10 Lite سيضم شاشة مسطحة، ووحدة مربعة الشكل في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية تضم ثلاث كاميرات والفلاش LED.

هذه الصور المسربة الجديدة تكشف لنا كذلك أن الهاتف Galaxy Note 10 Lite سيصل مع القلم الرقمي S Pen وسيضم ثقبًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية على غرار هواتف Galaxy Note 10 الأخرى.



ونظرًا لأن مستشعر بصمات الأصابع لا يظهر في الواجهة الخلفية للهاتف، فنحن نعتقد بأن الهاتف Galaxy Note 10 Lite سيضم هذا المستشعر في الشاشة.

تردد في الأونة الأخيرة أن القلم S Pen الخاص بالهاتف Galaxy Note 10 Lite سيدعم البلوتوث 5.1، وتردد كذلك أن هذا الهاتف سيُكلف 610 يورو.



للآسف، ليست هناك معلومات مؤكدة حول موعد الإعلان الرسمي عن Galaxy Note 10 Lite، ولكن التسريبات السابقة لمحت إلى اليوم 27 ديسمبر كتاريخ للإطلاق.

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