حقوق الانسان النيابية تعلن تشكيل غرفة عمليات مشتركة لتهدئة الأوضاع وحماية المتظاهرين

2019/12/18 | 17:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع خلية الأزمة ومفوضية حقوق الإنسان لتهدئة الأوضاع وحماية المتظاهرين السلميين.

وأكدت اللجنة في بيان عقد اجتماع برئاسة رئيس اللجنة أرشد الصالحي وبحضور رئيس خلية الازمة وزير الداخلية ياسين الياسري وأعضاء المفوضية العليا لحقوق الانسان لمناقشة الأحداث الاخيرة التي رافقت التظاهرات منها حوادث الاغتيال والخطف والاعتقالات، لافتا الى الاتفاق على عقد مؤتمر وطني يضم ممثلي العشائر والمتظاهرين والقوات الأمنية لغرض تهدئة الاوضاع وحماية المتظاهرين السلميين.

واكد الصالحي أن حق التظاهر مكفول للجميع مشددا على ضرورة التنسيق ما بين لجنة حقوق الانسان وخلية الازمة ومفوضية حقوق الانسان لتحديد مكان التظاهر للمتظاهرين.

من جانبه اكد وزير الداخلية على قيام القوات الأمنية بالتزامها بقواعد الاشتباك الدولية في مواجهة المتظاهرين ومعالجة الأخطاء السابقة وتشكيل لجان تحقيقية حول الانتهاكات التي حصلت مؤخرا في ساحتي الخلاني والوثبة.

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