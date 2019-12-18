التربية تصدر توضيحا على عطلة الـ11 يوميا في اقليم كوردستان

2019/12/18 | 17:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، انها مشمولة بالعطلة الخاصة بميلاد السيد المسيح ورأس السنة الميلادية الجديدة.واعلنت حكومة اقليم كوردستان، تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية، بدءا من ال25 من الشهر الجاري لغاية يوم الرابع من العام الجديد، على ان يبدأ الدوام في اليوم الذي يليه.وبهذا الصدد قالت تربية كوردستان، ان مدراس الاقليم مشمولة بهذه العطلة.لكنها ذكرت، ان تسأتنف الدوام يوم السبت المصادف الرابع من كانون الثاني، للمدارس، فيما ستباشر المؤسسات الأخرى التابعة لوزارة التربية دوامها الاعتيادي يوم الأحد الخامس من الشهر نفسه.

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