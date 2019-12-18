الحكمة النيابية: لن ندعم أية شخصية ولن نصوت لأية شخصية غير مستقلة

2019/12/18 | 17:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت كتلة الحكمة النيابية نفيها لتقديم أي مرشح الى رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة الجديدة.

وقال النائب عن الكتلة اسعد المرشدي، إن كتلة الحكمة طرحت على رئيس الجمهورية عدة مسائل منها عدم قبول مرشح غير مستقل، مشيرا الى أن شروط الكتلة في التصويت على مرشح رئاسة الحكومة، هي أن تتوفر فيه الاستقلالية والنزاهة والكفاءة والشروط التي وضعها الشارع العراقي.

وأضاف المرشدي، أن كتلته لن تدعم أية شخصية ولن تصوت لأية شخصية غير مستقلة.

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