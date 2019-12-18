2019/12/18 | 17:53 - المصدر: العهد نيوز

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قال كارليس بويول قائد برشلونة السابق، إن أنسو فاتي يملك القدرة والشخصية لمساعدة الفريق خلال مباراة كلاسيكو الليجا أمام ريال مدريد في كامب

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