المعارضة الكتالونية تكشف وسيلتها الاحتجاجية في الكلاسيكو

2019/12/18 | 17:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةوجهت مجموعة "تسونامي الديمقراطية" الاحتجاجية، رسالة جديدة قبل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، المقررة اليوم الأربعاء، والمؤجلة من الجولة العاشرة بالليجا. وكتبت المجموعة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "ندعو الجميع لإحضار كرة قابلة للنفخ في كامب نو". وأضافت: "سيتم كتابة رسالة للعالم على الكرات، ثم قذفها في الملعب".وسبق أن كتبت المجموعة في وقت سابق: "كلنا تسونامي الديمقراطي! نراكم في كامب نو..ليلة سعيدة، وتذكروا أن فقط بقوة الناس نستطيع الحصول على الحقوق، والحرية، وتقرير المصير". وتابعت صباح اليوم: "أهلًا بالعالم..الليلة تسونامي لديها رسالة لكم". وعلى جانب آخر، لم يستبعد لويس ميجول، المنسق الأمني للكلاسيكو، خطر اقتحام ملعب كامب نو، أثناء سير المباراة.

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