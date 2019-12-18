محلل سياسي سعودي: الحرس الثوري و

2019/12/18 | 17:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادوصف المحلل السياسي السعودي، أحمد الشهري، اليوم الاربعاء، الحكومة العراقية المستقيلة بـ"حكومة الوصاية"، بسبب صمتها على الجرائم التي ترتكبها الفصائل المسلحة المدعومة من ايران بحق المتظاهرين العراقيين، على حد قوله.وكتب الشهري تغريدة عبر "تويتر" اطلعت عليها "كلكامش برس"، قائلا "على وزن قصيدة (نحن شعب لا يستحي) ألا يظهر أحد من حكومة الوصاية في بغداد ويقول: نحن حكومة لا تستحي".وأضاف "الحرس الثوري وعملائه من خونة الأوطان وبياعي الذمم يقتلون الشعب العراقي ويشكلون فرقاً للموت لقتل نشطاء الثورة العراقية تحت نظر حكومة الوصاية..صبراً يا شعب العراق فموعدكم النصر".

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