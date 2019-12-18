ترامب: لم أرتكب أي خطأ

2019/12/18 | 17:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، أنه لم يرتكب "أي خطأ" في تغريدات قبل ساعات من عقد مجلس النواب جلسة تصويت على عزله.

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