2019/12/18 | 17:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، أنه لم يرتكب "أي خطأ" في تغريدات قبل ساعات من عقد مجلس النواب جلسة تصويت على عزله.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: لم أرتكب أي خطأ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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