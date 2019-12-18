الهجرة : آلية خاصة لاعادة المحكومين من العراقيين اللاجئين

2019/12/18 | 17:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى عن وضع آلية خاصة لاعادة المحكومين من العراقيين اللاجئين.

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