عندما يُقتل “السراي” ويُحرم روائيٌ عراقي من زيارة قبره

2019/12/18 | 18:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «خلال احتجاجات صيف 2018، تلقّى “صفاء” رسائل تهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي من “بلطجية” النظام محذّرين إياه للبقاء بعيداً عن الاحتجاجات، لكن “صفاء” تجاهل الرسائل في البداية».—————————————- ترجمة- الحل […]

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