الداخلية: القبض على 8 من المتورطين بحادثة الوثبة بينهم امراة

2019/12/18 | 18:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] اعلن وزير الداخلية، ياسين الياسري، القاء القبض على 8 من المتورطين بحادثة الوثبة وسط بغداد بينهم امراة.

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