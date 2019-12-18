قيادي بسائرون يدعو رئيس الجمهورية الى عدم التعويل على الاتفاقات السياسية بتسمية المرشح لرئاسة الوزراء

2019/12/18 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

دعا النائب عن تحالف سائرون صباح الساعدي، الاربعاء 18 كانون الاول 2019، رئيس الجمهورية برهم صالح الى عدم التعويل على الاتفاقات السياسية بتسمية المرشح لرئاسة الوزراء.

وقال الساعدي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضرته (بغداد اليوم)، "تستمر الخلافات بين القوى السياسية حول قانون انتخابات مجلس النواب، وقضية اختيار رئيس الوزراء القادم، في محاولة للاستمرار بالمماطلة والتعويل على عامل الزمن، لاضعاف المطالبة الحقة للثوار المتظاهرين".

وطالب، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بـ "بث جلسة البرلمان، بشكل مباشر فيما يتعلق بقضية التصويت والمناقشة على قانون انتخابات مجلس النواب، وعدم تقطيعها لكي يطلع الشعب على من يقف معه في مطالبه الحقة ومن يقف ضده".

وأضاف، الساعدي، "على الحلبوسي ونائبيه تحمل مسؤولياتهم القانونية والوطنية والاخلاقية وتحديد الكتلة الاكثر عددا وفق لما رسمه قانون الاحزاب النافذة وقرار المحكمة الاتحادية العليا، واعلان ذلك للشعب العراقي مع التأكيد من قبلنا ان الشعب هو الكتلة الاكبر، وعلى القوى السياسية، التي الى الان لم تؤمن بحتمية التغيير والاصلاح، وانه قد ان الاوان لتغيير هذه الحقبة السياسية، التي لم تنتج الا الفشل والفساد، فعلى هذه القوى ان تعرف ان الشعب العراقي قد قرر ومضه بخياره لانهاء الطبقة السياسية وان اختيار رئيس مجلس الوزراء القادم، يجب ان يكون ثوريا ومرشحا شعبيا، تفرزه ساحات الاعتصام والتظاهر".

وتابع، "على رئيس الجمهورية برهم صالح ان يبن موقفه الواضح والصريح، فيما يتعلق بقضية ترشيح رئيس الوزراء القادم، وان لا يعول على الاتفاقات السياسية التي تحدث في الغرف المظلمة ليلا بعيدا عن خيارات الشعب".

وكان النائب عن تحالف "سائرون"، رياض المسعودي كشف، الأربعاء (18 كانون الأول 2019)، عن رؤية تحالفه بشأن رئيس الوزراء المقبل، محذراً من اختيار شخصية سياسية تابعة لحزب معين، ومرفوضة من الشارع العراقي.

وقال المسعودي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اختيار رئيس الوزراء من خلال التوافق السياسي والاغلبية السياسية، للمرحلة المقبلة، سيكون له تداعيات كثيرة، أولها الفشل بقيادة المرحلة المقبلة، كما حدث خلال اختيار رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي".

وأضاف، أنه "على الكتل السياسية أن تدرك ضرورة اختيار الرئيس عبر بوابة التشارك وليس الأغلبية السياسية، لأن المرحلة تتطلب هذا الأمر"، لافتاً إلى أن "الرئيس الجديد سيكون على عاتقه التمهيد لانتخابات مبكرة ونزيهة، وهذا لن يتحقق ما لم يتم اختيار شخصية سياسية مستقلة غير تابعة لحزب معين، وهذا الامر يعد بمثابة رؤية سائرون في آلية اختيار الرئيس الجديد".

واشار النائب عن كتلة سائرون إلى أن "أي رئيس وزراء قادم يُنصب عبر بوابة التوافقات السياسية سيكون مصيره الفشل كما حدث مع أسلافه"، بحسب تعبيره.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا النائب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، رئيس الجمهورية، برهم صالح، لعدم التجاوب مع ’’الضغوط’’ بشأن بديل رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي.

وقال الشمري، في بيان، إن "اختيار شخصية مستقبلة مقبولة جماهيريا لا ترتبط بحزب او قوى سياسية يعد نصرا حقيقيا للشعب ومتظاهريه السلميين".

وأضاف، ان "على رئيس الجمهورية عدم الاستجابة للضغوط السياسية والاستماع لصوت الشعب المطالب بحقوقه المشروعة"، مبينا أن "اختيار شخصية مستقلة مهنية لمنصب رئيس الوزراء ضمانة أكيدة لاستقرار الأوضاع بشكل عام".

وشدد على أهمية أن "تعي الكتل السياسية بأن لا صوتَ يعلو فوق صوت الشعب وعليهم الاستجابة له والانتقال بالبلاد لواقع جديد ومستقبل مشرق".

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