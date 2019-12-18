شاهد.. آخر فيديو تم تصويره بهاتف شهيد في تظاهرات الناصرية يوثق لقطات مرعبة

2019/12/18 | 18:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، تسجيلا مصورا عثر عليه في هاتف محمول لشهيد بتظاهرات مدينة الناصرية.وكتب احمد سمير هاشم وهو ابن خالة الشهيد مجتبى حسين عليوي على الفيديو الذي نشره بمواقع التواصل الاجتماعي: هذا اخر فيديو مصور عثرنا عليه في هاتف الشهيد قبل استشهاده بلحظات برصاص القوات الأمنية قرب جسر الزيتون وسط […]

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