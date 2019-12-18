مجلس النواب يبدأ بالتصويت على مقترح التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين

2019/12/18 | 19:06 - المصدر: السومرية نيوز

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مجلس النواب يبدأ بالتصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية

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