بالوثائق: مسودة قرار البرلمان الخاص باحداث ذي قار

2019/12/18 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

صوت مجلس النوب، خلال جلسته المنعقدة اليوم الخميس، على صيغة قرار بشأن الاحداث التي رافقت احتجاجات محافظة ذي قار، يوم 28 تشرين الثاني الماضي وما تلاها.

بغداد اليوم-متابعة

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الأربعاء (18 كانون الأول، 2019) عدم ترشحه لرئاسة حكومة لبنان المقبلة.

وقال الحريري، عبر ثلاث تغريدات على منصة تويتر، إنه "منذ أن تقدمت باستقالتي قبل خمسين يوما تلبية لصرخة ال

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن تحالف البناء، عباس يابر، الاربعاء 18 كانون الاول 2019، أن المتظاهرين ليس لديهم تمثيل وقيادات للنقاش معهم حول اختيار رئيس الوزراء الجديد وهذه عقدة واقعية، فيما أشار الى أن الجهات السياسية لديها تمثيل

بغداد اليوم - بغداد

دعت بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي)، الاربعاء 18 كانون الاول 2019، لتوافق سياسي يعجل بتسمية رئيس الوزراء، فيما حذرت من نمط جديد بجرائم الاختطاف والقتل.

وقالت البعثة في بيان، إن "الوقت حان للعمل لصال

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