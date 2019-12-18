2019/12/18 | 19:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم العالمي للغة الضاد العربية ليست لغة عنف أو حب لندن – محمد رياض العشيري ينحو المتحدثون بالعربية، خاصة في يومها العالمي، في الثامن عشر من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، إلى الاحتفاء بلغتهم والاحتفال بجمالياتها، حروفا وأصواتا، وإسهاماتها في الحضارة.ويميل بعض هؤلاء في الوقت ذاته إلى الشكوى من الخطر الذي تواجهه اللغة من […]

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